Українські ССО підтвердили атаку на логістичні об’єкти росіян в окупованому Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208698-sso-pidtverdyly-ataku-na-logistychni-obiekty-okupantiv-u-krymu.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на логіcтичні обʼєкти в окупованому Криму.

Внаслідок влучних та високоточних урадів по тимчасово окупованому Криму були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин Збройних сил Російської Федерації. Про це ССО Збройних сил України 26 серпня повідомили у Telegram.

Раніше сьогодні кримські телеграм-канали інформували про атаку дронів на залізничну станцію «Урожайна» в селищі Красногвардійське. Заявлялося про влучання в підстанцію.

Також гриміли вибухи в Джанкої. Там, ймовірно, були прильоти по нафтобазі поблизу залізничної станції.

Нагадаємо, 21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ уразили в окупованому Криму рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Внаслідок прильоту поблизу залізничної станції Джанкой на території півострова була порушена логістика.