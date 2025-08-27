Мужчинам до 22 лет разрешат выезд за границу, фото: «Главком»

Ракурс

Чоловіка віком від 18 до 22 років включно для виїзду за кордон потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на речника Державної прикордонної служби полковника Андрія Демченка.

Вчора, 27 серпня, Кабмін ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Демченко наголосив, що наразі документ не оприлюднений, остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після появи постанови на «Урядовому порталі».

За поширеною наразі інформацією офіційних осіб, з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану матимуть українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно.

За словами Демченка, варто окремо звернути увагу, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2−14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування.

Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України, — зазначив Демченко.

Пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинност", — додав він.

Джерело: «Українська правда»