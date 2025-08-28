Оккупанты ударили «Искандерами» по Славянску. Фото:

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Слов’янську Донецької області.

Вночі у четвер, 28 серпня, близько 3.00 окупанти спрямували на місто два «Іскандери». Одна з ракет влучила у літній майданчик ресторану готелю «Україна», що по вулиці Шевченка. А друге влучання відбулося по провулку Андріївському. Про це міський голова Слов’янська Вадим Лях повідомив у Facebook.

Наразі відомо про чотирьох поранених місцевих мешканців.

Ракетний удар призвів до пошкодження та руйнування 35 багатоповерхових будинків, двох приватних будинків, закладу освіти й вісьмох інфраструктурних обʼєктів. Також було пошкоджено шість автомобілів.

Нагадаємо, 18 серпня російські загарбники завдали удару двома ракетами «Іскандер-М» по місту Слов’янську Донецької області. Сталося влучання у промзону мікрорайону Лісний. Постраждала одна цивільна жінка, яку довелося доправити до лікарні.