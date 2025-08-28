Последствия атаки на Киев 28 августа, фото: КМВА

У Києві внаслідок російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 28 серпня, пошкоджені загалом 225 житлових будинків.

Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями — пошкодження є в усіх районах столиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Райони доповіли, що вже нарахували понад 5400 (!) вибитих вікон та віконних блоків. Майже 4 тис. — в Голосіївському районі, — зазначив він.

До ліквідації наслідків протягом дня залучалися майже 800 осіб, 162 одиниці техніки. ДСНС разом з комунальниками вивезли з місць пошкоджень понад 2 тис. 60 кубів сміття та уламків.

Зараз наші служби концентруються на допомозі людям. Протягом дня розгорнуті штаби в Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському районах. Також люди зверталися у Деснянському та Соломʼянському районах, — зазначив Ткаченко.

За його словами, отримано 548 заяв на виплату 10 тис. грн. Ще 13 постраждалі подали на виплату 40 тис. (+20 тис. щомісячно).

Це кияни, чиє житло наразі непридатне для проживання. Разом відселення наразі потребують 23 родини, всім пропонуються варіанти, фонд для цього є, — розповів він.

Наразі підтверджено 21 жертву, на основній локації в Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, які продовжуватимуться всю ніч.

Є люди, з якими немає звʼязку з часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме. Вже відомо про 4 загиблих дітей, найменшій — лише два рочки, — додав Ткаченко.

Робота рятувальників на більшості локацій завершена.