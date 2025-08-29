Рашисты направили на войну рекордную сумму денег, фото: Pikabu

У Росії вперше з початку вторгнення в Україну фінансування армії та закупівель зброї «з'їли» кожен другий рубль, зібраний із платників податків до федерального бюджету.

Про це повідомляє видання Moscow Times з посиланням на результати дослідження наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніас Клюге.

У першому кварталі 2025 року частка витрат на війну становила рекордні 50,1%, а на кінець другого — 48,2%. Попередній рекорд було зафіксовано у першому кварталі 2023 року — 45,4%.

Загалом тягар війни для Росії стає дедалі важчим:

у 2022 році військова машина спалила 24,4% податків, що надійшли до бюджету;

у 2023 році — 32,05%;

у 2024 році — 39,05%.

Зазначається, що частка військових статей у видатках бюджету є нижчою, оскільки самі витрати перевищують доходи, а бюджет — дефіцитний. Так, за січень-червень Мінфін РФ зібрав 17,584 трлн рублів, а витратив — 21,278 трлн. З цієї суми на війну пішло 39,9%, а у першому кварталі — 41,2%.

Ці значення є абсолютними рекордами в сучасній історії Росії і перевищують навіть рівні останніх років Радянського Союзу, коли крах соціалістичної економіки змусив КПРС пустити «під ніж» гігантський військово-промисловий комплекс, — наголошує видання.

За січень-червень, за розрахунками Клюге, Кремль витратив за оборонними статтями 8,484 трлн рублів:

порівняно з тим же періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї збільшились на 31%;

порівняно з січнем-червнем 2023 року — на 95%;

якщо порівнювати з першим роком війни — утричі.

Джерело: Moscow Times