Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ударов российских дронов в Сумской области, фото: Сумская ОВА

Рашисты ударили дронами по молоковозу и автомобилю на Сумщине (ФОТО)

29 авг 2025, 11:25
999

Російські загарбники атакували цивільні автівки на прикордонні Сумщини.

Про це сьогодні, 29 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. На щастя, люди не постраждали, — розповів Григоров.

Закликаю мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону — ворог підступно атакує цивільні авто, — додав він.

Наслідки ударів російських дронів на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров