Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ударов российских дронов в Сумской области, фото: Сумская ОВА
Рашисты ударили дронами по молоковозу и автомобилю на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n208779-rashisty-udarili-dronami-po-molokovozu-i-avtomobilu-na-sumschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували цивільні автівки на прикордонні Сумщини.
Про це сьогодні, 29 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. На щастя, люди не постраждали, — розповів Григоров.
Закликаю мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону — ворог підступно атакує цивільні авто, — додав він.