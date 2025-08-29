Новини
Ракурс
Наслідки ударів російських дронів на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили дронами по молоковозу та автівці на Сумщині (ФОТО)

29 сер 2025, 11:25
Російські загарбники атакували цивільні автівки на прикордонні Сумщини.

Про це сьогодні, 29 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. На щастя, люди не постраждали, — розповів Григоров.

Закликаю мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону — ворог підступно атакує цивільні авто, — додав він.

Наслідки ударів російських дронів на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


