Наслідки ударів російських дронів на Сумщині, фото: Сумська ОВА
Російські загарбники атакували цивільні автівки на прикордонні Сумщини.
Про це сьогодні, 29 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. На щастя, люди не постраждали, — розповів Григоров.
Закликаю мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону — ворог підступно атакує цивільні авто, — додав він.