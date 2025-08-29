Наслідки ударів російських дронів на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Російські загарбники атакували цивільні автівки на прикордонні Сумщини.

Про це сьогодні, 29 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. На щастя, люди не постраждали, — розповів Григоров.