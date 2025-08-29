Рашисти здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n208776-68-bezpilotnykiv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-29-serpnya-stalysya-vluchannya-na-dev-yaty.html

Ракурс

Російські загарбники у ніч на сьогодні, 29 серпня (із 20.00 28 серпня), атакували Україну 68 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни;

зафіксовано влучання 22 БПЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомляє, що вночі над областю збили вісім безпілотників.

Через атаку БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років «важкий». 69-річний поранений — у стані середньої тяжкості, — розповів він. — Виникли займання, які рятувальники загасили. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.

Також постраждав Синельниківський район — ворог цілив безпілотниками по Межівській, Слов’янській, Покровській та Васильківській громадах.

На жаль, загинули двоє людей — чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці, — зазначив Лисак. — Загорілося на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.

Крім того, безпілотники атакували Новопільську громаду Криворізького району — виникла пожежа, її загасили. FPV-дронами противник бив по Нікопольщині — по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.