Наслідки масованої російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу — відомо вже про 23 загиблих (ФОТО)

29 сер 2025, 08:29
У Києві триває ліквідація наслідків масованої російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на 28 серпня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в ніч на сьогодні, 29 серпня, рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи.

Кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них — четверо дітей, — розповіли у ДСНС.

Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам.

У Києві сьогодні оголошено День жалоби за загиблими.

Наслідки масованої російської повітряної атаки по Києву, фото: ДСНС

