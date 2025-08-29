Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві триває ліквідація наслідків масованої російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на 28 серпня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в ніч на сьогодні, 29 серпня, рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи.
Кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них — четверо дітей, — розповіли у ДСНС.
Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.
Психологи ДСНС надали допомогу 147 особам.
У Києві сьогодні оголошено День жалоби за загиблими.
