Рашисты продолжают раздавать обещания бюджетникам, фото: «Создать мем»

Ракурс

Російські загарбники знову анонсували спроби погасити заборгованість із заробітної плати медпрацівникам, яка виникла у так званій «лнр» протягом 2014−2015 років.

Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Тоді бюджетники, що залишилися на окупованій території, понад рік марно очікували російські кошти. Без зарплат сиділи вчителі, лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — нагадали в ОВА.

Зазначається, що це питання росіяни підіймають приблизно один раз на рік — влітку 2023 року, восени 2024 року і ось зараз.

Тільки грошей досі немає, — наголошують в ОВА.

Крім того, окупанти не виконують й іншу свою обіцянку — відновити централізоване водопостачання у кількох районах міста Лисичанська, яке вони захопили понад три роки тому.