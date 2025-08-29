Окупанти знову пообіцяли погасити заборгованість перед «бюджетниками лнр» за 2014 рік — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n208786-okupanty-znovu-poobicyaly-pogasyty-zaborgovanist-pered-budjetnykamy-lnr-za-2014-rik-ova.htmlРакурс
Російські загарбники знову анонсували спроби погасити заборгованість із заробітної плати медпрацівникам, яка виникла у так званій «лнр» протягом 2014−2015 років.
Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Тоді бюджетники, що залишилися на окупованій території, понад рік марно очікували російські кошти. Без зарплат сиділи вчителі, лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — нагадали в ОВА.
Зазначається, що це питання росіяни підіймають приблизно один раз на рік — влітку 2023 року, восени 2024 року і ось зараз.
Тільки грошей досі немає, — наголошують в ОВА.
Крім того, окупанти не виконують й іншу свою обіцянку — відновити централізоване водопостачання у кількох районах міста Лисичанська, яке вони захопили понад три роки тому.
На воду безрезультатно очікують і мешканці сіл, що розташовані навколо. Остання обіцянка з вуст окупантів лунала восени 2024 року. Запевнили, що за чотири місяці вода буде. Із того часу минув майже рік, — зазначили в ОВА.