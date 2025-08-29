Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти продовжують роздавати обіцянки бюджетникам, фото: «Создать мем»

Окупанти знову пообіцяли погасити заборгованість перед «бюджетниками лнр» за 2014 рік — ОВА

29 сер 2025, 14:52
999

Російські загарбники знову анонсували спроби погасити заборгованість із заробітної плати медпрацівникам, яка виникла у так званій «лнр» протягом 2014−2015 років.

Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Тоді бюджетники, що залишилися на окупованій території, понад рік марно очікували російські кошти. Без зарплат сиділи вчителі, лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — нагадали в ОВА.

Зазначається, що це питання росіяни підіймають приблизно один раз на рік — влітку 2023 року, восени 2024 року і ось зараз.

Тільки грошей досі немає, — наголошують в ОВА.

Крім того, окупанти не виконують й іншу свою обіцянку — відновити централізоване водопостачання у кількох районах міста Лисичанська, яке вони захопили понад три роки тому.

На воду безрезультатно очікують і мешканці сіл, що розташовані навколо. Остання обіцянка з вуст окупантів лунала восени 2024 року. Запевнили, що за чотири місяці вода буде. Із того часу минув майже рік, — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів