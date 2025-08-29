Владимир Зеленский прокомментировал идею буферной зоны в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n208795-ona-uje-suschestvuet-zelenskiy-prokommentiroval-ideu-bufernoy-zony-v-ukraine.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею буферної зони в Україні як частину мирної угоди.

Сили оборони України і російська армія вже давно відтягнули свою важку техніку від «нуля» на відстань від 10 км. А буферна зона уже існує завдяки дронам, які здатні атакувати цілі на великих відстанях. Про це глава держави 29 серпня повідомив під час брифінгу.

Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному стані сьогодні проходить війна, пропонують буферну зону 40−50−60, я навіть чув пропозицію по 100 км. Це зовсім інша історія. Сьогодні у нас важка зброя і так перебуває за 10+ км одна від одної, тому що все уражається дронами. Ця буферна зона, я називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує, — зазначив він.

За словами Зеленського, не варто затягувати час та думати над всілякими додатковими умовами від Москви. А росіяни, якщо хочуть бути подалі від ЗСУ, можуть відвести свої війська вглиб окупованих територій й там розташуватися.

Президент нагадав, що про відведення військ говори й під час самітів у Мінську, але ті розмови, які велися ще до повномасштабного вторгнення, так ні до чого і не привели.

Нагадаємо, у травні президент Росії Володимир Путін заявив про намір створити буферну зону вздовж кордону РФ та України.