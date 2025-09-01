ВСУ впервые применили ракеты «Фламинго». Фото:

Новітні ракети «Фламінго» вперше були застосовані Збройними силами України.

Ці ракети 30 серпня уразили об'єкти Федеральної служби безпеки РФ у тимчасово окупованому Криму. Була атакована застава та патрульні катери ФСБ поблизу Армянська. Ймовірно, відео бойової роботи під час цієї атаки показав Telegram-канал «Николаевский Ванёк». Про атаку пише портал «Мілітарний».

Російський Telegram-канал ASTRA також писав про цю атаку, однак вказав, що по Криму вдарили ракетами «Нептун».

За інформацією «Мілітарного», внаслідок атаки пошкоджено щонайменше шість російських катерів, а один російський військовий загинув. ASTRA пише, що удар був завданий не лише ракетами, а й дронами: ними вдалося уразити два російські гелікоптери — Мі-8 та Мі-24.

Інформацію про ці втрати підтверджують й інші OSINT-ресурси.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі бійці Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу «Примари» уразили малий ракетний корабель російського ВМФ проекту 21631 «Буян-м», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Було пошкоджено корабельну РЛС та борт корабля.

