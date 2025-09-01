Новини
Дрони атакували електропiдстанцію у Краснодарському краї. Фото: Astra

БпЛА вдарили по електропiдстанції у Краснодарському краї РФ

1 вер 2025, 08:57
Безпілотники атакували електричну підстанцію «Кропоткін» у Краснодарському краї РФ.

У промисловій зоні Кропоткіна через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Таку інформацію розповсюджують російські ЗМІ.

Цей об'єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю. Після атаки у регіоні почалися перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, партизанський рух АТЕШ влаштував диверсію у Московській області рф. Український агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів.

Джерело: Ракурс


