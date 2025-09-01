Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты активно применяют КАБы, фото: Минобороны Украины

Сколько ударов КАБами нанесла россия за месяц, рассказали в Минобороны

1 сен 2025, 18:31
999

Авіація російської армії нарощує повітряний терор — у серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіабомб).

Про це сьогодні, 1 вересня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що за 31 день серпня російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 тис. 390 КАБів.

Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць). При цьому найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень — понад 5 000, — розповіли в Міноборони.

Загалом упродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалась висока інтенсивність бойових дій. Протягом місяця було зафіксовано 5 тис. 27 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції українських військ понад 190 разів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров