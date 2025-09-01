Алексей Кузнецов, фото: «РБК-Украина»

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу.

Про це сьогодні, 1 вересня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Серед затриманих тоді були чинний нардеп від «Слуги Народу» Кузнєцов та колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн. Прокурори просили заставу розміром у 30 млн грн.

