Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олексій Кузнєцов, фото: «РБК-Україна»

Корупція на закупівлі дронів — за «слугу» Кузнєцова внесли заставу

1 вер 2025, 21:48
999

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу.

Про це сьогодні, 1 вересня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Серед затриманих тоді були чинний нардеп від «Слуги Народу» Кузнєцов та колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн. Прокурори просили заставу розміром у 30 млн грн.

Джерело: «Суспільне»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів