Последствия российской атаки на Белую Церковь в ночь на 2 сентября, фото: ГСЧС
Рашисты массированно атаковали Белую Церковь — погиб человек (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, масовано атакували безпілотниками Білу Церкву на Київщині.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок ударів виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загоряння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — На іншій локації рятувальники загасили займання трьох будівель та приватних гаражів.