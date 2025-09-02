Новости
Ракурс
Последствия российской атаки на Белую Церковь в ночь на 2 сентября, фото: ГСЧС

Рашисты массированно атаковали Белую Церковь — погиб человек (ФОТО)

2 сен 2025, 08:20
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, масовано атакували безпілотниками Білу Церкву на Київщині.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загоряння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — На іншій локації рятувальники загасили займання трьох будівель та приватних гаражів.

Наслідки російської атаки на Білу Церкву в ніч на 2 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


