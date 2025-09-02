Наслідки російської атаки на Білу Церкву в ніч на 2 вересня, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, масовано атакували безпілотниками Білу Церкву на Київщині.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.