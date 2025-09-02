Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Білу Церкву в ніч на 2 вересня, фото: ДСНС
Рашисти масовано атакували Білу Церкву — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208829-rashysty-masovano-atakuvaly-bilu-cerkvu-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, масовано атакували безпілотниками Білу Церкву на Київщині.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок ударів виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загоряння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — На іншій локації рятувальники загасили займання трьох будівель та приватних гаражів.