Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Білу Церкву в ніч на 2 вересня, фото: ДСНС

Рашисти масовано атакували Білу Церкву — загинула людина (ФОТО)

2 вер 2025, 08:20
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, масовано атакували безпілотниками Білу Церкву на Київщині.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загоряння ліквідовані, — вказано в повідомленні. — На іншій локації рятувальники загасили займання трьох будівель та приватних гаражів.

Наслідки російської атаки на Білу Церкву в ніч на 2 вересня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів