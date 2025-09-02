Читайте также
Рашисты в ночь на 2 сентября атаковали Сумы, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, завдали удару по Сумах, постраждала дитина.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Виникла масштабна пожежа в нежитловому приміщенні, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що під час гасіння займання рятувальники були змушені тимчасова призупиняти роботи через загрозу повторних ворожих ударів.
Наразі пожежу повністю ліквідовано.
Сьогодні вночі Сумська ОВА у своєму Telegram-каналі повідомляла, що російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум, виникла масштабна пожежа.