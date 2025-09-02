Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти в ніч на 2 вересня атакували Суми, фото: ДСНС

Наслідки нічного обстрілу Сум показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

2 вер 2025, 10:58
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня, завдали удару по Сумах, постраждала дитина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Виникла масштабна пожежа в нежитловому приміщенні, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що під час гасіння займання рятувальники були змушені тимчасова призупиняти роботи через загрозу повторних ворожих ударів.

Наразі пожежу повністю ліквідовано.

Сьогодні вночі Сумська ОВА у своєму Telegram-каналі повідомляла, що російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум, виникла масштабна пожежа.

Рашисти в ніч на 2 вересня атакували Суми, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів