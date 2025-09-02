150 безпілотників атакували Україну в ніч на 2 вересня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n208831-150-bezpilotnykiv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-2-veresnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 вересня (із 19.00 1 вересня), атакували Україну 150 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.
Так, очільник Сумської ОВА Олег Григоров сьогодні вночі повідомляв, що в Сумах внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа.
Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Попередньо — без жертв. Наслідки атаки зʼясовуються, — зазначив він.