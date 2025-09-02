Обломки сбитого беспилотника обнаружили на территории детсада в Киеве

Рашисты 2 сентября атаковали Киев беспилотниками, фото: «Википедия»

Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Безпілотники, зокрема, були помічені над центром міста.

Згодом з’явилася інформація про падіння уламків збитого БПЛА у зеленій зоні в Дніпровському районі міста. Пізніше Кличко повідомив, що уламки виявили на території дитсадка, зачиненого на ремонт.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цього інциденту постраждалих немає.