Уламки збитого безпілотника виявили на території дитсадка у Києві

Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, атакували Київ ударними безпілотниками.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Безпілотники, зокрема, були помічені над центром міста.
Згодом з’явилася інформація про падіння уламків збитого БПЛА у зеленій зоні в Дніпровському районі міста. Пізніше Кличко повідомив, що уламки виявили на території дитсадка, зачиненого на ремонт.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цього інциденту постраждалих немає.
В Дніпровському районі на території дитячого садочка виявили уламки збитого БпЛА. На щастя, заклад зачинений на ремонт, ніхто не постраждав. На місці події працює оперативна група, — зазначив він.
