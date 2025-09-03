РФ массированно ударила по важному железнодорожному узлу в Знаменке, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n208857-rf-massirovanno-udarila-po-vajnomu-jeleznodorojnomu-uzlu-v-znamenke-est-ranenye.html

Ракурс

Російська армія атакувала важливий залізничний вузол у Кіровоградській області.

Ворожа атака вночі була спрямована на Знамʼянську громаду, зокрема по об'єктах АТ «Укрзалізниця». Травми дістали п’ятеро осіб, вони отримують медичну допомогу. Наразі життю людей нічого не загрожує. Пошкоджено 17 будинків, а один зруйнований. Про це голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович 3 вересня повідомив у Telegram.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що пошкоджено 28 будинків, а один — зруйновано. На місцях виникли пожежі. Крім того, було уражено об'єкти інфраструктури.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, а психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

В «Укрзалізниці» водночас поінформували, що внаслідок залізничної інфраструктури у Знам’янці постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

Затримується понад 20 поїздів:

№ 76 Кривий Ріг — Київ,

№ 75 Київ — Кривий Ріг,

№ 79 Дніпро — Львів,

№ 791 Кременчуг — Київ,

№ 790 Кропивницький — Київ,

№ 121 Херсон — Краматорськ,

№ 85 Запоріжжя — Львів,

№ 38 Київ — Запоріжжя,

№ 37 Запоріжжя — Київ,

№ 51 Запоріжжя — Одеса,

№ 789 Кропивницький — Київ,

№ 119 Дніпро — Хелм,

№ 31 Запоріжжя — Перемишль,

№ 59 Харків — Одеса,

№ 65/165 Харків — Черкаси, Умань,

№ 102 Краматорськ — Херсон,

№ 80 Львів — Дніпро,

№ 120 Хелм — Дніпро,

№ 86 Львів — Запоріжжя,

№ 8 Одеса — Харків,

№ 54 Одеса — Дніпро,

№ 254 Одеса — Кривий Ріг.

У компанії заявили, що намагатимуться якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та зробити все, щоб скоротити час затримки поїздів.

Нагадаємо, 28 серпня російські окупанти здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+". Один із поїздів дістав суттєві ушкодження.