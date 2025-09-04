Армия РФ перемещает технику из Луганщины на Запорожье. Фото: АТЕШ

Російська армія взялася переміщувати військову техніку в окупованому Луганську.

Колони техніки українські партизани зафіксували в самому обласному центрі. Частину техніки відводять в тил для відновлення, а залишки — переміщують на інші ділянки фронту. Про це рух опору «АТЕШ» 4 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що вцілілі військові машини росіяни перекидають на Запорізький напрямок. Виявилося, що за останній місяць техніку активно вивозять з окупованого регіону для посилення більш пріоритетних напрямків для окупаційних військ.

Загарбники постійно перевіряють машини й при цьому виявляють, що більша частина авто не може пересуватися самостійно — вантажівки окупантів регулярно ламаються й зупиняються на обабіч доріг.

В «АТЕШ» заявили, що всю інформацію про переміщення техніки окупантів та їхні стоянки вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, українські партизани провели детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську, через яку загарбники забезпечують паливом наступальні угруповання на Куп’янському, Ізюмському та Краматорському напрямах. Пальне звідси надходить, зокрема, підрозділам 41-ї та 20-ї загальновійськових російських армій.