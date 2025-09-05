Роберт Фицо и Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n208928-slovakiya-podderjivaet-ukrainu-na-puti-v-es-zelenskiy-vstretilsya-s-fico-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це Зеленський сьогодні, 5 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що Словаччина підтримує Україну в русі у ЄС.є

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони «обговорили ключові теми — те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини». Зокрема, він поінформував Фіцо про розмову 4 вересня з президентом США Дональдом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи.

І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Дякую за зустріч. Важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати, — зазначив Зеленський.

Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни, — додав він.

Раніше сьогодні словацьке видання Dennik N повідомило, що зустріч Зеленського та Фіцо відбулася в Ужгороді.

До складу словацької делегації також увійшли віце-прем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.

Зеленського супроводжувала прем'єр-міністер Юлія Свириденко.

Зазначається, що Фіцо зустрівся з Зеленським незабаром після повернення з Китаю, де 2 вересня завершив двосторонні переговори з російським диктатором Росії Володимиром Путіним. Тоді Фіцо заявив, що відкриє питання українських атак на нафтову інфраструктуру під час зустрічі з Зеленським та що має передати Зеленському «повідомлення».

Джерело: Володимир Зеленський, Dennik N