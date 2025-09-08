142 беспилотника атаковали Украину в ночь на 8 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n208946-142-bespilotnika-atakovali-ukrainu-v-noch-na-8-sentyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 вересня (із 22.00 7 вересня), атакували Україну загалом 142 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів (понад 100 з них — «шахеди).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на семи локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації.
Так, прес-служба ДСНС Київщини повідомила, що рятувальники вже ліквідували загоряння на промисловому підприємстві, яке виникло внаслідок атаки російських БПЛА.
На місці працювали 29 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торговельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.