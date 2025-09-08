Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 вересня (із 22.00 7 вересня), атакували Україну загалом 142 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів (понад 100 з них — «шахеди).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на семи локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації.

Так, прес-служба ДСНС Київщини повідомила, що рятувальники вже ліквідували загоряння на промисловому підприємстві, яке виникло внаслідок атаки російських БПЛА.

На місці працювали 29 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС.