Воєнна розвідка України завдала втрат російській ППО в окупованому Криму.

Бійці екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МОУ напередодні Дня воєнної розвідки України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об'єктах ворожої системи протиповітряної оборони. Про це 9 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило в соцмережах.

Заявляється про знищення радіолокаційної станції 48Я6-К1 «Подлет» та РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М «Небо-М». При цьому модуль РЛМ-М зі складу «Небо-М» розвідники уразили прямо під час руху. У цей момент загарбники якраз покидали позицію бойового чергування.

Нагадаємо, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» на території тимчасово окупованого Криму атакували дронами авіабазу російських загарбників у Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Внаслідок цього було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.