Ракурсhttps://racurs.ua/
ГУРівці відпрацювали по об’єктах ППО. Скріншот із відео
ГУРівці відпрацювали по об'єктах ППО окупантів у Криму (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208981-gurivci-vidpracuvaly-po-obiektah-ppo-okupantiv-u-krymu-video.htmlРакурс
Воєнна розвідка України завдала втрат російській ППО в окупованому Криму.
Бійці екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МОУ напередодні Дня воєнної розвідки України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об'єктах ворожої системи протиповітряної оборони. Про це 9 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило в соцмережах.
Заявляється про знищення радіолокаційної станції 48Я6-К1 «Подлет» та РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М «Небо-М». При цьому модуль РЛМ-М зі складу «Небо-М» розвідники уразили прямо під час руху. У цей момент загарбники якраз покидали позицію бойового чергування.
Нагадаємо, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» на території тимчасово окупованого Криму атакували дронами авіабазу російських загарбників у Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Внаслідок цього було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.