ГУР уразило два російські гелікоптери Мі-8 в окупованому Криму

Українське ГУР завдало нових військових втрат російській федерації.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» на території тимчасово окупованого Криму атакували дронами авіабазу російських загарбників у Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Внаслідок цього було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8. Про це Головне управління розвідки Міноборони повідомило у Facebook.

Зазначається, що орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 млн дол.

Крім того, у бухті Севастополя було уражено російський військовий буксир, ймовірно БУК-2190. Це судно входило до складу так званих «ПДСС» (підводних диверсійних сил та засобів). У розвідці наголосили, що це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають велика гроші та багато часу. А ураження буксиру суттєво обмежить бойові спроможності елітного російського підрозділу.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі бійці Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу «Примари» неподалік тимчасово окупованого Криму вполювали малий ракетний корабель російського ВМФ проекту 21631 «Буян-м», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Було пошкоджено корабельну РЛС та борт корабля.