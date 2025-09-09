На рынке в Херсоне вспыхнул масштабный пожар, фото: ГСЧС Херсонщины

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 вересня, завдали удару по території ринку у Херсоні.

Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі 600 кв. м, також пошкоджено інші торговельні об'єкти, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Наразі пожежу вже ліквідували. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти атакували Україну загалом 84 дронами — 23 ударні БАЛА влучили в 10 локаціях.