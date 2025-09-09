Ракурсhttps://racurs.ua/
На рынке в Херсоне вспыхнул масштабный пожар, фото: ГСЧС Херсонщины
В Херсоне ликвидировали пожар на рынке после российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 вересня, завдали удару по території ринку у Херсоні.
Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі 600 кв. м, також пошкоджено інші торговельні об'єкти, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.
Наразі пожежу вже ліквідували. Люди внаслідок інциденту не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти атакували Україну загалом 84 дронами — 23 ударні БАЛА влучили в 10 локаціях.