На рынке в Херсоне вспыхнул масштабный пожар, фото: ГСЧС Херсонщины

В Херсоне ликвидировали пожар на рынке после российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)

9 сен 2025, 16:21
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 вересня, завдали удару по території ринку у Херсоні.

Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі 600 кв. м, також пошкоджено інші торговельні об'єкти, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Наразі пожежу вже ліквідували. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

На ринку у Херсоні спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти атакували Україну загалом 84 дронами — 23 ударні БАЛА влучили в 10 локаціях.

Источник: Ракурс


