На ринку у Херсоні спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС Херсонщини

У Херсоні ліквідували пожежу на ринку після російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

9 вер 2025, 16:21
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 вересня, завдали удару по території ринку у Херсоні.

Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі 600 кв. м, також пошкоджено інші торговельні об'єкти, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Наразі пожежу вже ліквідували. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти атакували Україну загалом 84 дронами — 23 ударні БАЛА влучили в 10 локаціях.

Джерело: Ракурс


