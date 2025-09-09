Последствия российского авиаудара в Яровой, фото: Игорь Клименко

Російські загарбники сьогодні, 9 вересня, скинули авіабомбу по центру селища Ярова на Донеччині.

Наразі відомо вже про 23 загиблих і 18 поранених, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Росіяни скинули керовану авіабомбу по центру селища саме тоді, коли біля мобільного відділення пошти зібралася черга цивільних для отримання виплат. Ціллю ворог обрав місцевих мешканців, зокрема пенсіонерів, — наголошує міністр.

Клименко зазначив, що з перших хвилин на місці працюють поліцейські та рятувальники. «Попри загрозу повторного удару, працівники ДСНС загасили пожежу, слідчі поліції зафіксували наслідки та доставили тіла загиблих для експертизи, — розповів міністр. — Розпочинається процес ідентифікації з використанням мобільної ДНК-лабораторії ANDE. Працює штаб поліції для звернень рідних».

Крім того, правоохоронці та рятувальники допомагають транспортувати поранених із мобільних стабпунктів до лікарень.