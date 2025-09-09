Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фейковое фото, которое распространяют рашисты, фото: ЦПД

Россия распространяет фейк о «языковых патрулях» в украинских школах — ЦПД

9 сен 2025, 17:55
999

Росіяни поширюють фейк про нібито «мовні патрулі» в українських школах.

Про це у своєму Telegram-каналі попереджає Центр протидії дезінформації.

У мережі розповсюджують фото, де дитину нібито змушують сидіти спиною до класу за табличкою «розмовляє російською». Цей знімок подається як доказ існування так званих мовних патрулів в Україні, — наголошують у ЦПД. — Насправді подібного явища в українських школах не існує, а фото має ознаки фальсифікації.

У ЦПД зазначають, що такі фото є типовим прикладом кремлівської дезінформації, яка має на меті сформувати хибне уявлення про «утиски» російськомовних в Україні.

Раніше Центр повідомляв, що російська пропаганда систематично вигадує подібні історії для виправдання своєї агресії «захистом» російськомовних та розпалювання внутрішньої ворожнечі, — наголошують у ЦПД.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров