Країна-агресор Росія вже копіює успішні воєнні технології України.

У питанні розвитку БпЛА між Україною та РФ відбувається справжня технологічна гонка. Ворог продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати успішні технології ЗСУ. Зокрема, це стосується сфери дронів-перехоплювачів. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 11 вересня повідомив у Telegram.

Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує, а випереджає. Наше завдання — постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем, — зазначив він.

Генерал поінформував, що українські дрони завдали росіянам серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Вони знищували й пошкоджували об'єкти логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та системи ППО. Загалом у серпні українські дрони уразили понад 60 тис. цілей.

За словами Сирського, лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.

Нагадаємо, у червні головком ЗСУ Олександр Сирський поставив першочергове завдання щодо нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз, а саме — дронів-перехоплювачів для сил ППО.