Олександр Сирський доручив збільшити кількість дронів-перехоплювачів для ППО. Фото:

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ППО України посилять — головком ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо протидії ворожим БпЛА, які щоночі атакують Україну.

Одне з завдань для покращення протиповітряної оборони — збільшення кількості дронів-перехоплювачів. Поставлено першочергове завдання щодо нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз. Про це за результатами наради Сирський 14 червня повідомив у Telegram.

За словами головкома, росіяни постійно змінюють характеристики своїх «Шахедів» та тактику їх застосування. На нараді військові обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення.

Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому, — заявив генерал.

Нагадаємо, головком Олександр Сирський заявляв, що Збройні сили України щомісяця потребують 30 тис. нових мобілізованих. Сирський наголосив, що 6 млн українських чоловіків не оновили свої дані у ТЦК та уникають мобілізації. Однак генерал переконаний, що їх все ж можна залучити до служби.