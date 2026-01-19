ГУР раскрыло характеристики нового российского реактивного БпЛА «Герань-5». Фото:

Характеристики нового російського реактивного ударного дрона «Герань-5» розкрила ГУР.

Цей БпЛА нагадує іранський Karrar, а більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших «Гераней». Росіяни вже опрацьовують можливість запуску цього безпілотника зі штурмовика Су-25. Про це воєнна розвідка України 19 січня повідомила у Telegram.

Основні характеристики «Герань-5»:

повна злітна маса — 850 кг;

крейсерська швидкість — 450−600 км/год;

тривалість польоту — близько 2 годин;

оціночна дальність — до 950 км;

максимальна висота — 6 км (фактично зафіксоване застосування — від 200 м до 3 км).

Розганяє дрон у повітрі китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів).

Заявляється, що «Герань-5» оснащений компонентами, які вбудовані й в інші «Герані». Це польотний контролер FCU, інерціальна навігаційна система SADRA/MINSOO, супутникова навігаційна система «Комєта-М12» з 12-елементною CRP-антеною, система передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/LTE модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.

Алюміній та залізо використане для силової конструкції, а вуглецевим волокном обшитий фюзеляж, крила та хвостове оперення.

Розвідка ідентифікувала, що електроніка цього БпЛА має походження США, Китаю та Німеччини.

Розширення номенклатури російських засобів ураження, зроблених за іранськими прототипами, а також продовження використання компонентної бази виробників з країн вільного світу свідчить про необхідність посилення зусиль щодо блокування доступу держав-агресорів до технологій, — наголосили в ГУР.

