Кит Келлог, фото: Wikimedia Commons

До Києва із візитом знову прибув спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на обізнаних українського та американського співрозмовників.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибув до української столиці у четвер, 11 вересня. Водночас наразі не відомо, скільки днів тривати його візит до України, — зазначає видання.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі відбулася зустріч самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

Джерело: «Європейська правда»