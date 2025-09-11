Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кіт Келлог, фото: Wikimedia Commons

Келлог знову прибув до Києва — ЗМІ

11 вер 2025, 16:31
999

До Києва із візитом знову прибув спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на обізнаних українського та американського співрозмовників.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибув до української столиці у четвер, 11 вересня. Водночас наразі не відомо, скільки днів тривати його візит до України, — зазначає видання.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі відбулася зустріч самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

Джерело: «Європейська правда»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів