Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли прифронтовые села Харьковщины — вспыхнули пожары (ФОТО)

11 сен 2025, 17:46
999

Російські загарбники вчергове атакували прифронтові населені пункти Борівської громади Ізюмського району на Харківщині.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті російських обстрілів:

  • у селі Гороховатка виникли пожежі у двох приватних будинках на загальній площі 200 кв. м;
  • у селі Підлиман горіла оселя площею 80 кв. м і суха трава навколо на площі 300 кв. м.

На щастя, в обох випадках обійшлось без постраждалих, — розповіли у відомстві. — На місці ворожих обстрілів працювали рятувальники, медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров