Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209040-rashysty-obstrilyaly-pryfrontovi-sela-harkivschyny-spalahnuly-pojeji-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчергове атакували прифронтові населені пункти Борівської громади Ізюмського району на Харківщині.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті російських обстрілів:

у селі Гороховатка виникли пожежі у двох приватних будинках на загальній площі 200 кв. м;

у селі Підлиман горіла оселя площею 80 кв. м і суха трава навколо на площі 300 кв. м.