Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли прифронтові села Харківщини — спалахнули пожежі (ФОТО)
Російські загарбники вчергове атакували прифронтові населені пункти Борівської громади Ізюмського району на Харківщині.
Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
В результаті російських обстрілів:
- у селі Гороховатка виникли пожежі у двох приватних будинках на загальній площі 200 кв. м;
- у селі Підлиман горіла оселя площею 80 кв. м і суха трава навколо на площі 300 кв. м.
На щастя, в обох випадках обійшлось без постраждалих, — розповіли у відомстві. — На місці ворожих обстрілів працювали рятувальники, медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.