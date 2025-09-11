Новини
Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли прифронтові села Харківщини — спалахнули пожежі (ФОТО)

11 вер 2025, 17:46
Російські загарбники вчергове атакували прифронтові населені пункти Борівської громади Ізюмського району на Харківщині.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті російських обстрілів:

  • у селі Гороховатка виникли пожежі у двох приватних будинках на загальній площі 200 кв. м;
  • у селі Підлиман горіла оселя площею 80 кв. м і суха трава навколо на площі 300 кв. м.

На щастя, в обох випадках обійшлось без постраждалих, — розповіли у відомстві. — На місці ворожих обстрілів працювали рятувальники, медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

