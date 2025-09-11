Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n209042-rossiyane-menyaut-konstrukciu-udarnyh-dronov-kajdye-dva-tri-mesyaca-zelenskiy.html

Ракурс

Україна кожні два-три місяці змінює способи боротьби із російськими ударними дронами, реагуючи на модифікації в них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві сьогодні, 11 вересня, повідомляє агентство «Укрінформ».

Руські змінюють ударні дрони кожні два-три місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні два-три місяці, — розповів Зеленський. — Вони змінюють двигуни — ми змінюємо інтерсептори. Вони змінюють кількість, ми змінюємо РЕБи. Вони обходять РЕБи — ми будуємо три-чотири лінії РЕБів.

Зеленський наголосив — захист України та європейських країн від дронів має стати системною роботою, і це потребує координації й фінансування.

Це велика робота з великим фінансуванням, без будь-якої бюрократії. Бюрократія — це правильні рішення в мирний процес. Тому що ви можете щось змінювати, а у «шахедів» вже реактивні двигуни, — зазначив Зеленсьуий.

До речі, я не впевнений, що у цих «шахедів» (які перетнули кордон із Польщею у ніч проти 10 вересня — ред.) були реактивні двигуни — судячи з тієї швидкості, яка була. Однак поки що я не знаю всіх деталей, — додав він.

Джерело: «Укрінформ»