Последствия российской атаки в Херсоне 11 сентября, скриншот видео

Рашисты ударили дроном по учебному заведению в Херсоне (ВИДЕО)

11 сен 2025, 20:51
999

Російські загарбники знову завдали прицільного удару по закладу освіти.

Близько 15.00 сьогоднішнього дня, 11 вересня, ворожий дрон типу «Молнія» вдарив поблизу навчального закладу у Центральному районі Херсона. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Зазначається, що внаслідок цієї російської атаки:

  • вибито близько 20 вікон;
  • пошкоджено двоє дверей;
  • інформації про постраждалих наразі немає.

Источник: Ракурс


