Последствия российской атаки в Херсоне 11 сентября, скриншот видео
Рашисты ударили дроном по учебному заведению в Херсоне (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209045-rashisty-udarili-dronom-po-uchebnomu-zavedeniu-v-hersone-video.htmlРакурс
Російські загарбники знову завдали прицільного удару по закладу освіти.
Близько 15.00 сьогоднішнього дня, 11 вересня, ворожий дрон типу «Молнія» вдарив поблизу навчального закладу у Центральному районі Херсона. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Зазначається, що внаслідок цієї російської атаки:
- вибито близько 20 вікон;
- пошкоджено двоє дверей;
- інформації про постраждалих наразі немає.