Наслідки російської атаки у Херсоні 11 вересня, скріншот відео
Рашисти вдарили дроном по закладу освіти у Херсоні (ВІДЕО)
Російські загарбники знову завдали прицільного удару по закладу освіти.
Близько 15.00 сьогоднішнього дня, 11 вересня, ворожий дрон типу «Молнія» вдарив поблизу навчального закладу у Центральному районі Херсона. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Зазначається, що внаслідок цієї російської атаки:
- вибито близько 20 вікон;
- пошкоджено двоє дверей;
- інформації про постраждалих наразі немає.