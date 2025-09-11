Наслідки російської атаки у Херсоні 11 вересня, скріншот відео

Російські загарбники знову завдали прицільного удару по закладу освіти.

Близько 15.00 сьогоднішнього дня, 11 вересня, ворожий дрон типу «Молнія» вдарив поблизу навчального закладу у Центральному районі Херсона. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Зазначається, що внаслідок цієї російської атаки: