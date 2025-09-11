Новини
Наслідки російської атаки у Херсоні 11 вересня, скріншот відео

Рашисти вдарили дроном по закладу освіти у Херсоні (ВІДЕО)

11 вер 2025, 20:51
999

Російські загарбники знову завдали прицільного удару по закладу освіти.

Близько 15.00 сьогоднішнього дня, 11 вересня, ворожий дрон типу «Молнія» вдарив поблизу навчального закладу у Центральному районі Херсона. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Зазначається, що внаслідок цієї російської атаки:

  • вибито близько 20 вікон;
  • пошкоджено двоє дверей;
  • інформації про постраждалих наразі немає.

Джерело: Ракурс


