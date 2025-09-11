Новости
Ракурс
Веслав Кукула и Александр Сырский, фото: Генеральный штаб Войска Польского

Генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество по беспилотниках

11 сен 2025, 21:27
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Війська Польського, сьогодні, 11 вересня, провели розмову щодо повітряних загроз.

Про це повідомляє прес-служба польського Генштабу.

Основні теми розмови стосувалися принципів обміну інформацією про повітряні загрози та потенціалу співпраці у впровадженні технологій та оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках розгортання безпілотників на полі бою, — вказано в повідомленні.

Також у Генштабі Війська Польського наголосили, що Польща «залишається вірним союзником України та готова й надалі підтримувати її у спільних зусиллях щодо протидії російській агресії».

