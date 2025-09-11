Генштаби Польщі та України обговорили співпрацю щодо безпілотників

Веслав Кукула та Олександр Сирський, фото: Генеральний штаб Війська Польського

https://racurs.ua/ua/n209046-genshtaby-polschi-ta-ukrayiny-obgovoryly-spivpracu-schodo-bezpilotnykiv.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Війська Польського, сьогодні, 11 вересня, провели розмову щодо повітряних загроз.

Про це повідомляє прес-служба польського Генштабу.

Основні теми розмови стосувалися принципів обміну інформацією про повітряні загрози та потенціалу співпраці у впровадженні технологій та оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках розгортання безпілотників на полі бою, — вказано в повідомленні.

Також у Генштабі Війська Польського наголосили, що Польща «залишається вірним союзником України та готова й надалі підтримувати її у спільних зусиллях щодо протидії російській агресії».