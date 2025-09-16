Ракурсhttps://racurs.ua/
Из российской неволи вернули гражданскую женщину, которую россияне арестовали шесть лет назад, фото: Дмитрий Лубинец
Удалось вернули гражданскую женщину, которую рашисты удерживали в неволе шесть лет — Лубинец (ФОТО)https://racurs.ua/n209120-udalos-vernuli-grajdanskuu-jenschinu-kotoruu-rashisty-uderjivali-v-nevole-shest-let-lubinec.htmlРакурс
Україні вдалося повернути цивільну жінку, яку росіяни понад шість років утримували у неволі.
Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Світлану заарештували в 2019 році на очах її доньок — Анни та Софії. Протягом цього часу вона не бачила їх й не знала про їхню долю, — розповів Лубінець. — Після арешту дівчата спочатку жили з бабусею на тимчасово окупованій території України, потім були перевезені батьком до Маріуполя, далі — до Хмельницького, а згодом родина переїхала до Німеччини.
За словами омбудсмена, головним бажанням жінки після звільнення стала зустріч із доньками.
Завдяки сприянню нашого Офісу Світлана змогла возз'єднатися з Анною та Софією і провести час разом у Буковелі — перший крок до реабілітації та поступового відновлення після пережитих травм, — зазначив він.
Лубінець додав, що родині продовжують надавати юридичну та гуманітарну підтримку.
Кожне повернення — результат злагодженої роботи багатьох напрямків і доказ того, що жодна українська родина не має залишатися розділеною, — наголосив він. — Історія Світлани та її доньок — приклад того, що відновлення і возз'єднання можливі навіть після багатьох років випробувань.