Україні вдалося повернути цивільну жінку, яку росіяни понад шість років утримували у неволі.

Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Світлану заарештували в 2019 році на очах її доньок — Анни та Софії. Протягом цього часу вона не бачила їх й не знала про їхню долю, — розповів Лубінець. — Після арешту дівчата спочатку жили з бабусею на тимчасово окупованій території України, потім були перевезені батьком до Маріуполя, далі — до Хмельницького, а згодом родина переїхала до Німеччини.

За словами омбудсмена, головним бажанням жінки після звільнення стала зустріч із доньками.

Завдяки сприянню нашого Офісу Світлана змогла возз'єднатися з Анною та Софією і провести час разом у Буковелі — перший крок до реабілітації та поступового відновлення після пережитих травм, — зазначив він.

Лубінець додав, що родині продовжують надавати юридичну та гуманітарну підтримку.